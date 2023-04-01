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Фігу назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Луїш Фігу прокоментував фаворитів Ліги чемпіонів
Вчора 23:25 226 0
Фігу назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #Фігу, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - tribuna.com.

Баварія та Манчестер Сіті є основними претендентами на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів ексгравець Реала та Інтера Луїш Фігу.

"Головними фаворитами Ліги чемпіонів є Баварія та Манчестер Сіті. Наразі вони здаються мені найсильнішими командами в турнірі. Але Реал ніколи не можна списувати з рахунків, він завжди може втрутитися в боротьбу за трофей.

Для Інтера задача ще складніша, тому я ставлю його позаду фаворитів. З іншого боку, Наполі - типовий сюрприз. У них набагато легший жереб, і це може допомогти вийти в фінал", - сказав Фігу.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11-12 квітня.

Раніше відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

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