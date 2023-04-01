Фігу назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Баварія та Манчестер Сіті є основними претендентами на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів ексгравець Реала та Інтера Луїш Фігу.

"Головними фаворитами Ліги чемпіонів є Баварія та Манчестер Сіті. Наразі вони здаються мені найсильнішими командами в турнірі. Але Реал ніколи не можна списувати з рахунків, він завжди може втрутитися в боротьбу за трофей.

Для Інтера задача ще складніша, тому я ставлю його позаду фаворитів. З іншого боку, Наполі - типовий сюрприз. У них набагато легший жереб, і це може допомогти вийти в фінал", - сказав Фігу.