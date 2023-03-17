Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, зустрінеться з мадридським Реалом.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Мілан - Наполі

Манчестер Сіті - Баварія

Інтер - Бенфіка

Реал Мадрид - Челсі

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Манчестер Сіті/Баварія - Реал Мадрид/Челсі

Мілан/Наполі - Інтер/Бенфіка

Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.

Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.