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Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ

Сьогодні 13:20 687 0
Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА
Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ
#Баварія, #Бенфіка, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Наполі, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, зустрінеться з мадридським Реалом.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Мілан - Наполі
Манчестер Сіті - Баварія
Інтер - Бенфіка
Реал Мадрид - Челсі

Зображення

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Манчестер Сіті/Баварія - Реал Мадрид/Челсі
Мілан/Наполі - Інтер/Бенфіка

Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.

Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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