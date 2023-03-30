Мессі проведе ще один сезон в ПСЖ, після чого виступатиме в МЛС

Джерело - Marca.
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі проведе в команді ще один сезон.
Про це повідомив журналіст Педро Пабло Паррадо.
Аргентинець прийняв рішення щодо свого майбутнього. Він вирішив провести в ПСЖ ще один сезон. Після цього він відправиться в МЛС.
Нападник планує зіграти за Аргентину на ЧС-2026. Він відбудеться саме в США, а також в Мексиці та Канаді. В МЛС вважають, що Мессі позитивно вплине на імідж ліги та чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Мессі сподівається наприкінці сезону повернутися у Барселону на правах вільного агента.