Головне
Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:56 171
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:11 633
Збірна Казахстану сенсаційно перемогла Данію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:01 392
Англія - Україна 2:0. Як це було
Сьогодні 20:55 11399
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна
Сьогодні 20:07 547
Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва
Сьогодні 20:00 1348
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 17:02 805
Ярмоленко не зіграє, а Сидорчук вийде у старті: ChatGPT спрогнозував склад збірної України на матч з Англією
Сьогодні 13:45 2485
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Сьогодні 12:06 2947
У жіночої збірної України з біатлону зміниться тренерський штаб
Сьогодні 11:45 403
Прямі трансляції

Степаненко зрівнявся з Вороніним за кількістю матчів за збірну України

Сьогодні 19:55 124 0
Степаненко зрівнявся з Вороніним за кількістю матчів за збірну України
#Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Англії у відборі на Євро-2024 став для Тараса Степаненка 74-м у складі національної збірної України.

За цим показником він зрівнявся з Андрієм Вороніним, який має таку ж кількість ігор за головну команду країни.

33-річний Тарас Степаненко дебютував за національну збірну 17 листопада 2010 року у товариському матчі проти Швейцарії. На цей час на рахунку опорного півзахисника 4 голи у 74 матчах.

Зазначимо, що ще до завершення цього календарного року Степаненко може вийти не лише на десяте, а й на дев'яте місце у списку гвардійців збірної, адже у Сергія Реброва 75 ігор. Рекорд утримує Андрій Ярмоленко зі 112 матчами у складі жовто-синіх.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 5931
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО 2947
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 3493
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 11399
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 7801 3
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 28728
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 27078
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23196
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13864 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271563
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28494
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73443 1