Степаненко зрівнявся з Вороніним за кількістю матчів за збірну України

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Англії у відборі на Євро-2024 став для Тараса Степаненка 74-м у складі національної збірної України.

За цим показником він зрівнявся з Андрієм Вороніним, який має таку ж кількість ігор за головну команду країни.

33-річний Тарас Степаненко дебютував за національну збірну 17 листопада 2010 року у товариському матчі проти Швейцарії. На цей час на рахунку опорного півзахисника 4 голи у 74 матчах.

Зазначимо, що ще до завершення цього календарного року Степаненко може вийти не лише на десяте, а й на дев'яте місце у списку гвардійців збірної, адже у Сергія Реброва 75 ігор. Рекорд утримує Андрій Ярмоленко зі 112 матчами у складі жовто-синіх.