Сваток та Судаков вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Англією

Джерело - Чемпіон.

Наставники збірних Англії та України визначилися зі стартовими складами на матч кваліфікації Євро-2024.

Матч розпочнеться о 19:00.

Стартові склади:

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем, Меддісон, Сака, Кейн

Україна: Трубін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Яремчук

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.