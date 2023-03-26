Шевченко: Україна готова показати, що собою представляє

Екстренер збірної України прокоментував майбутній матч з Англією

Джерело - BBC.

Збірна України готова показати себе в матчі 1-го раунду кваліфікації до Євро-2024 проти Англії.

Про це заявив колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Йду на матч, це, безсумнівно, буде великий день для наших націй. У мене був шок у перший день війни, мені було неможливо повірити, що це відбувається насправді. Після того, як російські війська пішли з Бучі, я теж був у шоці, побачивши жахи війни, злочини, стільки страшних моментів ми пережили з лютого минулого року. Англія сильна, але наша команда готова показати, що собою представляє".

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"Це, безсумнівно, буде особливий день. Немає хороших чи поганих моментів для зустрічі з Англією, оскільки вони дуже сильні, незважаючи ні на що. Але нашим гравцям не потрібна додаткова мотивація. Вони знають, чому будуть на полі", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться сьогодні, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

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