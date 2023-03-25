Шевчук: Україна обіграє Англію

Михайло Мудрик заб'є переможний гол у матчі відбору Євро-2024 Англія - Україна.

Про це розповів колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Перш за все, Ротань – це чудова людина, великий професіонал. Ми бачимо, що Руслан розвивається. Він зробив хорошу роботу з молодіжною збірною, вивів її на чемпіонат Європи. Отримав запрошення від "Олександрії і зараз буде тренувати національну збірну. Для нього зараз дуже складний час, буде велике навантаження.

Виклик Коноплянки для мене був несподіваним. Але я впевнений, що він дасть хорошу атмосферу, додасть конкуренції. У збірній хороша конкуренція. Мудрик, Коноплянка. На правому фланзі Циганков, Ярмоленко.

Для мене позитивним результатом матчу Англія – Україна буде 0:1. Переможний гол заб'є Мудрик", - відзначив Шевчук.