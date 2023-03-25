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Шевчук: Україна обіграє Англію

Сьогодні 15:55 132 0
В'ячеслав Шевчук дав свій прогноз на матч Англія - Україна.
Шевчук: Україна обіграє Англію
#В'ячеслав Шевчук

Джерело - fanday.net.

Михайло Мудрик заб'є переможний гол у матчі відбору Євро-2024 Англія - Україна.

Про це розповів  колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Перш за все, Ротань – це чудова людина, великий професіонал. Ми бачимо, що Руслан розвивається. Він зробив хорошу роботу з молодіжною збірною, вивів її на чемпіонат Європи. Отримав запрошення від "Олександрії і зараз буде тренувати національну збірну. Для нього зараз дуже складний час, буде велике навантаження.

Виклик Коноплянки для мене був несподіваним. Але я впевнений, що він дасть хорошу атмосферу, додасть конкуренції. У збірній хороша конкуренція. Мудрик, Коноплянка. На правому фланзі Циганков, Ярмоленко.

Для мене позитивним результатом матчу Англія – Україна буде 0:1. Переможний гол заб'є Мудрик", - відзначив Шевчук.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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