Миколенко: Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах

Джерело - Чемпіон.
Представництво українських гравців у топлігах може допомогти національній команді.
Про це заявив лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.
"У цілому я не пригадаю, але, напевно, тепер більше футболістів, хто грає в топчемпіонатах. Думаю, це нам зіграє на руку. Це однозначно робить нас сильнішими. Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах. Сподіваюся, що це допоможе нам, якщо будемо виконувати те, що нам говорить тренерський штаб", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.