Миколенко: Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах

Представництво українських гравців у топлігах може допомогти національній команді.

Про це заявив лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

"У цілому я не пригадаю, але, напевно, тепер більше футболістів, хто грає в топчемпіонатах. Думаю, це нам зіграє на руку. Це однозначно робить нас сильнішими. Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах. Сподіваюся, що це допоможе нам, якщо будемо виконувати те, що нам говорить тренерський штаб", - сказав Миколенко.