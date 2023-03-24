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Миколенко: Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах

Сьогодні 18:24 55 0
Миколенко розповів про українців, які грають у топчемпіонатах
Миколенко: Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах
Фото: Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Представництво українських гравців у топлігах може допомогти національній команді.

Про це заявив лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

"У цілому я не пригадаю, але, напевно, тепер більше футболістів, хто грає в топчемпіонатах. Думаю, це нам зіграє на руку. Це однозначно робить нас сильнішими. Багато гравців демонструють рівень в іноземних чемпіонатах. Сподіваюся, що це допоможе нам, якщо будемо виконувати те, що нам говорить тренерський штаб", - сказав Миколенко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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