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Манчіні: Наші матчі з Англією вже стали класикою

Сьогодні 14:10 139 0
Роберто Манчіні прокоментував матч проти збірної Англії
Манчіні: Наші матчі з Англією вже стали класикою
#Роберто Манчіні

Джерело - tribuna.com.

Збірна Італії намагатиметься показати свій футбол у матчі відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це розповів головний тренер італійців Роберто Манчіні.

"Підготовка йде добре. Неаполь підтримає нас своєю теплотою. Сподіваємося, буде хороший матч. Ми грали в Лізі націй, яка схожа на Євро, бо там грають найсильніші команди. Вже грали там двічі з Англією, але цей матч - інша історія. Ми б хотіли добре почати кваліфікацію Євро-2024.

Ми пройшли шлях великої радості від перемоги на Євро-2020 до великого розчарування через невихід на ЧС-2022. Ми цього не заслуговували. Ми двічі кваліфікувалися до фіналу чотирьох Ліги націй, тепер нам потрібно починати з нуля.

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Хочемо виграти Лігу націй і пройти кваліфікацію на чемпіонат Європи, щоб ми могли грати як чинні чемпіони.

У Лізі націй ми грали за іншою схемою, але команда здатна змінюватися. З 4-3-3 почуваємося спокійно, особливо, коли хочемо провести активний матч.

Наші матчі з Англією вже стали класикою. У них одна з найкращих команд у світі. Там надзвичайні футболісти. Буде дуже тяжкий матч, постараємося показати свій футбол. Обом збірним буде непросто. Поки англійські вболівальники поводяться добре, проблем не буде", - розповів Манчіні.

Матч Італія - Англія розпочнеться о 21:45.

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