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Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Сьогодні 07:30 272 0
Починається відбір на 17-й чемпіонат Європи з футболу
Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
#Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

23 березня 2023 року стартує кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи з футболу-2024. Він триватиме до березня 2024-го і визначить 23 команди, які зіграють у фінальній частині турніру разом із його господаркою Німеччиною.

Формат

У відборі беруть участь 53 команди-члени УЄФА, які за результатами жеребкування поділені на 10 груп, серед яких 7 груп складається з 5 команд та 3 групи - з 6 команд. Чотири учасники фіналу чотирьох Ліги націй 2023 посіяні до груп, що складаються з 5 команд (щоб вони мали вікно для участі у фіналі чотирьох Ліги націй у червні 2023 року).

Груповий етап кваліфікації триватиме з березня до листопада 2023-го. Перший етап кваліфікації грається за круговою системою з матчами вдома та на виїзді з кожним суперником по групі у подвійних турах (по два матчі поспіль) у березні, червні, вересні, жовтні та листопаді 2023 року. По 2 найкращі команди із кожної з 10 груп потрапляють до фінального турніру напряму. Після завершення групової стадії останні 3 путівки будуть розіграні у плей-оф, що відбудеться в березні 2024 року.

Таблиці груп

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Шлях через Лігу націй

До плей-оф відбору потраплять 12 команд на основі їх виступу в Лізі націй УЄФА 2022-23. Ці команди будуть поділені на 3 шляхи (по 4 команди в кожному), з яких по одній команді пройдуть до фінального турніру.

Переможці груп з ліг A, B та C автоматично отримують право брати участь у плей-оф, якщо не вийдуть на Євро-2024 з групового етапу кваліфікації. Якщо переможець групи вже кваліфікувався, його місце переходить наступній команді в лізі, яка не кваліфікувалася. Проте якщо в лізі немає чотирьох команд, які ще не отримали кваліфікацію, тоді на місце в плей-оф спочатку претендує переможець групи ліги D з більшим рейтингом, якщо ця команда ще не кваліфікувалася. Решта слотів у плей-оф розподіляються серед кращих команд у загальному рейтингу Ліги націй. Проте переможці груп ліг B та C не можуть грати проти команд із вищих ліг.

Три шляхи плей-оф складаються з двох одноматчевих півфіналів та одноматчевого фіналу кожен. У півфіналах, найкраща команда з чотирьох, згідно з рейтингом, приймає вдома четверту за рейтингом команду, а друга за рейтингом приймає третю. Домашня сторона у фіналі визначається жеребкуванням серед переможців півфіналів. Три команди — переможець кожного шляху — приєднаються до 20 команд, які здобули путівку на груповому етапі.

Регламент

Визначення місць команд у турнірній таблиці

Якщо дві або більше команди в одній групі рівні за очками після завершення групового етапу, застосовуються наступні критерії (порядок пріоритетності):

  • більша кількість очок, що були здобуті в матчах лише між цими командами;
  • краща різниця забитих м'ячів в матчах лише між цими командами;
  • більша кількість голів, забитих в матчах лише між цими командами;
  • якщо критерії 1-3 застосовані та команди досі рівні за показниками, критерії 1-3 застосовуються повторно лише для матчів між двома командами у випадку, якщо за попередніми критеріями 1-3 можна відсіяти всі інші команди (третю або третю та четверту). Якщо ця процедура не призводить до прийняття рішення, застосовуються критерії від 5 до 11;
  • краща різниця забитих м'ячів в усіх матчах групи;
  • більша кількість голів, забитих в усіх матчах групи;
  • більша кількість голів, забитих на виїзді в усіх матчах групи;
  • більша кількість перемог в усіх матчах групи;
  • більша кількість перемог на виїзді в усіх матчах групи;
  • показник фейр-плей в усіх матчах групи (1 бал за жовту картку, 3 бали за червону картку як наслідок двох жовтих, 3 бали за пряму червону картку, 4 бали за жовту картку, за якою послідувала пряма червона картка);
  • місце в загальному рейтингу Ліги націй 2022-23.

Визначення місць команд у загальному рейтингу

Для того, щоб скласти загальний рейтинг результатів відбіркового турніру, не враховуються результати матчів проти команд, що посіли 6-е місце, та застосовуються наступні критерії (порядок пріоритетності):

  1. Місце в групі.
  2. Більша кількість очок.
  3. Краща різниця забитих м'ячів.
  4. Більша кількість забитих голів.
  5. Більша кількість голів, забитих на виїзді.
  6. Більша кількість перемог.
  7. Більша кількість перемог на виїзді.
  8. Показник фейр-плей (1 бал за жовту картку, 3 бали за червону картку як наслідок двох жовтих, 3 бали за пряму червону картку, 4 бали за жовту картку, за якою послідувала пряма червона картка).
  9. Місце в загальному рейтингу Ліги націй 2022-23.

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Обмеження при жеребкуванні

За допомогою комп'ютерного асистента застосовувались наступні обмеження:

  1. З політичних причин: з політичних причин в одній групі не можуть бути команди з таких пар: Азербайджан / Вірменія, Білорусь / Україна, Гібралтар / Іспанія, Боснія і Герцеговина / Косово, Косово / Сербія. росія (терористична країна) не була допущена до змагань внаслідок повномасштабного вторгнення до України.
  2. Зимові матчі: через високу ймовірність зимових погодних умов в одній групі можуть бути не більше двох з наступних команд: Білорусь, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фарерські острови, Фінляндія.
  3. Далекі подорожі: у зв'язку з надмірними витратами на пересування в одній групі можуть бути не більше однієї з наступних пар:
  • Азербайджан: з Гібралтаром, Ісландією, Португалією.
  • Ісландія: з Вірменією, Кіпром, Грузією, Ізраїлем.
  • Казахстан: з Андоррою, Англією, Гібралтаром, Ірландією, Ісландією, Іспанією, Мальтою, Північною Ірландією, Португалією, Вельсом, Фарерськими островами, Францією, Шотландією.

Розклад матчів збірної України

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