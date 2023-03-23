Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Починається відбір на 17-й чемпіонат Європи з футболу

Джерело - Чемпіон.

23 березня 2023 року стартує кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи з футболу-2024. Він триватиме до березня 2024-го і визначить 23 команди, які зіграють у фінальній частині турніру разом із його господаркою Німеччиною.

Формат

У відборі беруть участь 53 команди-члени УЄФА, які за результатами жеребкування поділені на 10 груп, серед яких 7 груп складається з 5 команд та 3 групи - з 6 команд. Чотири учасники фіналу чотирьох Ліги націй 2023 посіяні до груп, що складаються з 5 команд (щоб вони мали вікно для участі у фіналі чотирьох Ліги націй у червні 2023 року).

Груповий етап кваліфікації триватиме з березня до листопада 2023-го. Перший етап кваліфікації грається за круговою системою з матчами вдома та на виїзді з кожним суперником по групі у подвійних турах (по два матчі поспіль) у березні, червні, вересні, жовтні та листопаді 2023 року. По 2 найкращі команди із кожної з 10 груп потрапляють до фінального турніру напряму. Після завершення групової стадії останні 3 путівки будуть розіграні у плей-оф, що відбудеться в березні 2024 року.

Таблиці груп

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Шлях через Лігу націй

До плей-оф відбору потраплять 12 команд на основі їх виступу в Лізі націй УЄФА 2022-23. Ці команди будуть поділені на 3 шляхи (по 4 команди в кожному), з яких по одній команді пройдуть до фінального турніру.

Переможці груп з ліг A, B та C автоматично отримують право брати участь у плей-оф, якщо не вийдуть на Євро-2024 з групового етапу кваліфікації. Якщо переможець групи вже кваліфікувався, його місце переходить наступній команді в лізі, яка не кваліфікувалася. Проте якщо в лізі немає чотирьох команд, які ще не отримали кваліфікацію, тоді на місце в плей-оф спочатку претендує переможець групи ліги D з більшим рейтингом, якщо ця команда ще не кваліфікувалася. Решта слотів у плей-оф розподіляються серед кращих команд у загальному рейтингу Ліги націй. Проте переможці груп ліг B та C не можуть грати проти команд із вищих ліг.

Три шляхи плей-оф складаються з двох одноматчевих півфіналів та одноматчевого фіналу кожен. У півфіналах, найкраща команда з чотирьох, згідно з рейтингом, приймає вдома четверту за рейтингом команду, а друга за рейтингом приймає третю. Домашня сторона у фіналі визначається жеребкуванням серед переможців півфіналів. Три команди — переможець кожного шляху — приєднаються до 20 команд, які здобули путівку на груповому етапі.

Регламент

Визначення місць команд у турнірній таблиці

Якщо дві або більше команди в одній групі рівні за очками після завершення групового етапу, застосовуються наступні критерії (порядок пріоритетності):

більша кількість очок, що були здобуті в матчах лише між цими командами;

краща різниця забитих м'ячів в матчах лише між цими командами;

більша кількість голів, забитих в матчах лише між цими командами;

якщо критерії 1-3 застосовані та команди досі рівні за показниками, критерії 1-3 застосовуються повторно лише для матчів між двома командами у випадку, якщо за попередніми критеріями 1-3 можна відсіяти всі інші команди (третю або третю та четверту). Якщо ця процедура не призводить до прийняття рішення, застосовуються критерії від 5 до 11;

краща різниця забитих м'ячів в усіх матчах групи;

більша кількість голів, забитих в усіх матчах групи;

більша кількість голів, забитих на виїзді в усіх матчах групи;

більша кількість перемог в усіх матчах групи;

більша кількість перемог на виїзді в усіх матчах групи;

показник фейр-плей в усіх матчах групи (1 бал за жовту картку, 3 бали за червону картку як наслідок двох жовтих, 3 бали за пряму червону картку, 4 бали за жовту картку, за якою послідувала пряма червона картка);

місце в загальному рейтингу Ліги націй 2022-23.

Визначення місць команд у загальному рейтингу

Для того, щоб скласти загальний рейтинг результатів відбіркового турніру, не враховуються результати матчів проти команд, що посіли 6-е місце, та застосовуються наступні критерії (порядок пріоритетності):

Місце в групі. Більша кількість очок. Краща різниця забитих м'ячів. Більша кількість забитих голів. Більша кількість голів, забитих на виїзді. Більша кількість перемог. Більша кількість перемог на виїзді. Показник фейр-плей (1 бал за жовту картку, 3 бали за червону картку як наслідок двох жовтих, 3 бали за пряму червону картку, 4 бали за жовту картку, за якою послідувала пряма червона картка). Місце в загальному рейтингу Ліги націй 2022-23.

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Обмеження при жеребкуванні

За допомогою комп'ютерного асистента застосовувались наступні обмеження:

З політичних причин: з політичних причин в одній групі не можуть бути команди з таких пар: Азербайджан / Вірменія, Білорусь / Україна, Гібралтар / Іспанія, Боснія і Герцеговина / Косово, Косово / Сербія. росія (терористична країна) не була допущена до змагань внаслідок повномасштабного вторгнення до України. Зимові матчі: через високу ймовірність зимових погодних умов в одній групі можуть бути не більше двох з наступних команд: Білорусь, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фарерські острови, Фінляндія. Далекі подорожі: у зв'язку з надмірними витратами на пересування в одній групі можуть бути не більше однієї з наступних пар:

Азербайджан: з Гібралтаром, Ісландією, Португалією.

Ісландія: з Вірменією, Кіпром, Грузією, Ізраїлем.

Казахстан: з Андоррою, Англією, Гібралтаром, Ірландією, Ісландією, Іспанією, Мальтою, Північною Ірландією, Португалією, Вельсом, Фарерськими островами, Францією, Шотландією.

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