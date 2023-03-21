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Ельче призначив четвертого головного тренера за сезон

Вчора 23:40 77 0
Ельче призначив четвертого головного тренера за сезон
#Ельче

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Ельче призначив на посаду головного тренера Себастьяна Беккачече. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Себастьян став четвертим фахівцем, призначеним на цю посаду у сезоні-2022/2023. Раніше клуб очолювали Франсіско Родрігес, Хорхе Альмірон та Пабло Мачин.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Ельче розташовується на останній, 20-й, сходинці турнірної таблиці. Команда набрала 13 очок у 26 матчах. В інших двох команд, що йдуть у зоні вильоту, - Альмерії та Валенсії - по 26 балів. 19 березня Ельче поступився Реал Сосьєдаду з рахунком 0:2. У найближчому матчі іспанської Ла-Ліги команда зустрінеться з Барселоною.

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