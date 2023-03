Барселона цікавиться молодим півзахисником Баєра

Барселона цікавиться півзахисником Баєра Флоріаном Вірцом.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Синьо-гранатові зробили запит фармацевтам, щоб дізнатися про плани футболіста.

Тим не менш, трансфер практично виключено наступного літа. Клуб і футболіст планують розглянути перехід лише після домашнього ЄВРО-2024.

У той же час, невідомо де Барселона братиме фінанси. За 19-річного півзахисника з контрактом до 2027-го навряд чи попросять менше його трансферної вартості, яка за Transfermarkt становить 70 мільйонів євро.

Цього сезону Вірц провів за Баєр 13 матчів, забив 2 голи і віддав 6 гольових передач. Хавбек пропустив кінцівку минулого сезону і відновлювався до грудня 2022-го після розриву хрестоподібних зв'язок.

