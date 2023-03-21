Головне
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 16:22 456
Забарний залишив розташування збірної України
Сьогодні 19:39 42
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 19:10 2690 3
Костюк впевнено переграла італійку на турнірі у Маямі
Сьогодні 18:40 209
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 18:27 230
Львів підтвердив звільнення Дулуба
Сьогодні 15:10 275
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 15:00 4934
Костюк зіграє проти Коччаретто в першому колі Miami Open
Сьогодні 14:00 350
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Сьогодні 14:00 2327 3
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Сьогодні 12:27 12015 4
Прямі трансляції

Барселона цікавиться молодим півзахисником Баєра

Сьогодні 18:25 120 0
Барселона цікавиться молодим півзахисником Баєра
#Баєр, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона цікавиться півзахисником Баєра Флоріаном Вірцом. 

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Синьо-гранатові зробили запит фармацевтам, щоб дізнатися про плани футболіста.

Тим не менш, трансфер практично виключено наступного літа. Клуб і футболіст планують розглянути перехід лише після домашнього ЄВРО-2024.

У той же час, невідомо де Барселона братиме фінанси. За 19-річного півзахисника з контрактом до 2027-го навряд чи попросять менше його трансферної вартості, яка за Transfermarkt становить 70 мільйонів євро.

Цього сезону Вірц провів за Баєр 13 матчів, забив 2 голи і віддав 6 гольових передач. Хавбек пропустив кінцівку минулого сезону і відновлювався до грудня 2022-го після розриву хрестоподібних зв'язок.

Нагадаємо Барселона хоче продовжити контракт з Хаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 4934
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 2690 3
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією 12015 4
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 2327 3
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 33576 4
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 2764
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239266
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6121
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67202 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41396
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18540
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3407