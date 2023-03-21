Барселона хоче продовжити контракт з Хаві

Хаві може отримати новий контракт

Барселона вивчає можливість підписання нового контракту із головним тренером команди Хаві.

Про це повідомляє Marca.

Пропозиція про продовження співпраці буде розрахована щонайменше на один сезон. Сісти за стіл перемовин сторони мають влітку після завершення цього сезону. Каменем спотикання може стати питання заробітної плати Хаві, адже клуб через фінансовий фейр-плей не може суттєво підвищити тренери платню, яка зараз є досить низькою.

Хаві очолює Барселону з 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше Барселона вирвала перемогу у Реала.