Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 12:58 2047 3
Харлан: Дуже багато країн проти повернення росіян
Вчора 22:18 278
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів
Вчора 18:56 363
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 18:41 1110
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Вчора 18:25 1750
Шахтар обійшов Динамо за кількістю голів в чемпіонатах України
Вчора 16:59 396
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Вчора 13:22 46104
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Вчора 12:57 1318
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 11:54 2059 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Вчора 10:08 275831
Прямі трансляції

Барселона хоче продовжити контракт з Хаві

Сьогодні 09:43 54 0
Хаві може отримати новий контракт
Барселона хоче продовжити контракт з Хаві
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона вивчає можливість підписання нового контракту із головним тренером команди Хаві.

Про це повідомляє Marca.

Пропозиція про продовження співпраці буде розрахована щонайменше на один сезон. Сісти за стіл перемовин сторони мають влітку після завершення цього сезону. Каменем спотикання може стати питання заробітної плати Хаві, адже клуб через фінансовий фейр-плей не може суттєво підвищити тренери платню, яка зараз є досить низькою.

Хаві очолює Барселону з 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше Барселона вирвала перемогу у Реала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 46104
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним 4094
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 7078
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275831
Львів звільнив головного тренера Львів звільнив головного тренера 2640
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 21540
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73091 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9740
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18744
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3561
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33163
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16563