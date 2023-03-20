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Шаран: Вдячний команді за перемогу

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Володимир Шаран прокоментував мінімальну перемогу над Колосом
Шаран: Вдячний команді за перемогу
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - fcminaj.com.

Минай зміг використати свій момент у  грі 18 турі УПЛ проти Колоса

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран.

"Це перша перемога у поточному році. Дуже приємно. Хоча могли й виграти трішки раніше – у матчах проти інших команд. Окрім Шахтаря. Ретельно готувались до цього поєдинку, знаючи, що суперник змінив тактичну схему. Готувались до бойової гри. Знаємо, що бійцівські якості у Колоса на високому рівні.

Гра вийшла дійсно бойова як ми очікували. По гольовим моментам, думаю, рівновага. У нас були можливості, у Колоса дві стійки. Олександр Бандура виручав нас в одному епізоді. Могли забивати і наші суперники, й ми більше ніж один м’яч. Раді, що йдемо на перерву після перемоги та важкої дороги у Ковалівку. Дуже не просто подолати таку відстань. Тому видно було, що хлопці втомились під кінець поєдинку. Дуже вдячний команді за гру й перемогу", - відзначив Шаран.

Нагадаємо, Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ.

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