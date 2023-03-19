Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Минай здобув мінімальну перемогу над Колосом у межах 18-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на рахунку Юрія Кравчука.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 19 березня
Колос - Минай 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 9 Кравчук
Склади команд:
Колос: Волинець - М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець - Богданов, Смирний (Ільїн 56) - Безбородько (Попов 79), Оріховський (Велетень 79), Болбат (М'якушко 66) - Ісаєнко (Лисенко 46)
Запас: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько
Минай: Бандура - Кравчук, Чуєв (Мельник 89), Гончар, Булеза - Вітенчук, Шишка (Петько 79) - Воробчак (Рогозинський 90+3), Твердохліб, Нємчанінов - Гечев
Запас: Савченко, Дмитрук, Рогозинський, Паламар, Колесник, Голуб, Байдал
Жовті картки: Ємець 19, Немчанінов 24, Оріховський 29, Безбородько 40, Кравченко 65
Напередодні Чорноморець мінімально здолав Інгулець.