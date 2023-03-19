Колос поступився Минаю в 18 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Юрій Кравчук

Джерело - Чемпіон.

Минай здобув мінімальну перемогу над Колосом у межах 18-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на рахунку Юрія Кравчука.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 19 березня

Колос - Минай 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 9 Кравчук

Склади команд:

Колос: Волинець - М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець - Богданов, Смирний (Ільїн 56) - Безбородько (Попов 79), Оріховський (Велетень 79), Болбат (М'якушко 66) - Ісаєнко (Лисенко 46)

Запас: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько

Минай: Бандура - Кравчук, Чуєв (Мельник 89), Гончар, Булеза - Вітенчук, Шишка (Петько 79) - Воробчак (Рогозинський 90+3), Твердохліб, Нємчанінов - Гечев

Запас: Савченко, Дмитрук, Рогозинський, Паламар, Колесник, Голуб, Байдал

Жовті картки: Ємець 19, Немчанінов 24, Оріховський 29, Безбородько 40, Кравченко 65

Напередодні Чорноморець мінімально здолав Інгулець.