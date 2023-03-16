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Луческу оцінив своє майбутнє у Динамо

Вчора 23:25 210 0
Мірча Луческу прокоментував своє майбутнє у команді.
Луческу оцінив своє майбутнє у Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - tribuna.com.

Наставник Динамо Мірча Луческу може у будь-який момент завершити тренерську кар'єру.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Сирени все ще тривають. І сьогодні були 2 рази під час тренування та після. Звичайно, на Заході країни немає, зовсім ні. Тут у Києві ми знаходимось ближче до кордону з Росією і все ще є побоювання.

Вам може бути цікаво, чому я все ще перебуваю тут? Я ніколи не був боягузом. Навіть зараз, хоча все надзвичайно складно.

З такою ситуацією я міг би влітку поїхати у Фенербахе. Динамо запросило мене 2 роки тому, вони мене переконали. Я прийшов та досяг успіху. Три титули за рік, після чого сталося це божевілля, ця війна, нещастя, а потім все повністю змінилося.

Я залишився, бо без футболу не витримаю. Але я не знаю, як довго я залишуся, адже настає момент, коли я повинен сказати, що це все. Звичайно, я думаю про це, але такий варіант поки що не розглядав. Не видно світла в кінці тунелю, не знаєш, що відбувається. Це важко.

Тренер, який звик до успіху і всього цього, страждає вдвічі більше, ніж той, хто звик до чогось іншого. Дуже важко, коли ти все життя боровся за перемогу, а потім змирився з ненормальною ситуацією.

У першу чергу ти думаєш тільки про те, що відбувається, про тих, хто страждає. Я думаю про моїх гравців. Вони мають інші проблеми, пов’язані з родиною та друзями. Це нелегко", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Луческу визнаний найкращим тренером 17-го туру УПЛ.

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