Анрі назвав ідеального нападника для Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед необхідно підписати нападника Тоттенгема Гаррі Кейна, а не форварда Наполі Віктора Осімгена.

Про це розповів французький екснападник Арсенала Тьєррі Анрі.

"Гаррі знає Прем'єр-лігу. На місці МЮ я купив би Кейна. Це не означає, що Віктор Осімхен з Наполі не є добрим футболістом. Не про це.

Я думаю, що Осімхен здатний адаптуватися до будь-якої ліги. Але на місці МЮ я міркував би так: "Цьому хлопцеві не потрібно адаптуватися, до того ж він вміє опускатися глибше, що дозволить Рашфорду робити забігання". Кейн, до речі, може грати будь-де", – впевнений Анрі.