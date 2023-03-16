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Хавбек Ліона Ауар змінив французьке футбольне громадянство

Сьогодні 15:17 63 0
24-річний гравець народився в Ліоні, він має алжирське громадянство
Хавбек Ліона Ауар змінив французьке футбольне громадянство
Фото: Getty Images
#Ауар, #Збірна Франції з футболу, #Збірна Алжиру з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ліона Уссем Ауар представлятиме збірну Алжиру.

Про це хавбек з французьким паспортом оголосив у Інстаграмі.

"Хай живе Алжир", - написав Ауар.

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Допис, поширений Houssem Aouar (@houssem_aouar)

24-річний гравець народився в Ліоні, він має алжирське громадянство через своє походження.

У 2020 році він провів один товариський матч за збірну Франції - проти України (7:0). Після того його не викликали в національну команду.

Взимку повідомлялося, що Ауар має намір продовжити кар'єру в Мілан.

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