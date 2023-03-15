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Гвардіола назвав головну проблему Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Сьогодні 16:30 272 0
Гвардіола впевнений, що невдачі команди в Лізі чемпіонів останніх років пов'язані з грою в обороні.
Гвардіола назвав головну проблему Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті пропускає безглузді голи у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"У Лізі чемпіонів у Манчестер Сіті проблеми не з атакою, а з обороною. Ми забивали Реалу чотири голи, забивали Монако 6 м'ячів і таке інше. Не в голах проблема, а в тому, що ми часто пропускаємо безглузді голи. Просто даруємо голи суперникам.

В атаці у нас завжди було все добре, Агуеро, Жезус та інші завжди забивали. Але у ЛЧ труднощі в обороні, а не в тому, був у нас раніше Холанд чи ні", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті за сумою двох матчів (8:1) вийшов у чвертьфінал турніру. 

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