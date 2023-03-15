Гвардіола назвав головну проблему Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті пропускає безглузді голи у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"У Лізі чемпіонів у Манчестер Сіті проблеми не з атакою, а з обороною. Ми забивали Реалу чотири голи, забивали Монако 6 м'ячів і таке інше. Не в голах проблема, а в тому, що ми часто пропускаємо безглузді голи. Просто даруємо голи суперникам.

В атаці у нас завжди було все добре, Агуеро, Жезус та інші завжди забивали. Але у ЛЧ труднощі в обороні, а не в тому, був у нас раніше Холанд чи ні", – сказав Гвардіола.