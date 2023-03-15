Гюндоган обговорив з Хаві перехід у Барселону

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Барселони Хаві провів розмову з півзахисником Манчестер Сіті Ілкаєм Гюндоганом щодо можливого трансферу.
Про це повідомляє журналіст Решад Рахман.
Перший діалог видався успішним – 32-річний німець начебто готовий піти на пониження зарплати, щоб приєднатися до каталонців. Клуб натомість вважає його підписання пріоритетним.
Чинний контракт Гюндогана з "містянами" закінчується влітку, він може стати вільним агентом.
Цього сезону Ілкай має в активі 4 голи та 4 асисти у 37 матчах.
Раніше повідомлялося, що Гюндоган готовий перейти у Барселону за однієї умови