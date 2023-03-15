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Гюндоган обговорив з Хаві перехід у Барселону

Сьогодні 16:13 60 0
Ілкай Гюндоган влітку може змінити клуб
Гюндоган обговорив з Хаві перехід у Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона, #Гюндоган, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Барселони Хаві провів розмову з півзахисником Манчестер Сіті Ілкаєм Гюндоганом щодо можливого трансферу.

Про це повідомляє журналіст Решад Рахман.

Перший діалог видався успішним – 32-річний німець начебто готовий піти на пониження зарплати, щоб приєднатися до каталонців. Клуб натомість вважає його підписання пріоритетним.

Чинний контракт Гюндогана з "містянами" закінчується влітку, він може стати вільним агентом.

Цього сезону Ілкай має в активі 4 голи та 4 асисти у 37 матчах.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган готовий перейти у Барселону за однієї умови

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