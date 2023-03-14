Власники ПСЖ планують купити іспанський клуб

Керівництво ПСЖ хоче розширити вплив у футбольній індустрії.

Джерело - El Partizado de COPE.

Власники ПСЖ ведуть переговори щодо покупки Малаги.

Про це повідомляє El Partizado de COPE.

Qatar Sports Investments, якому належить ПСЖ націлений на покупку 51% акцій Малаги - клубу, який йде на 20 місці в Сегунді.

Малагою з 2010 року володіє катарський бізнесмен шейх Абдулла Аль Тані. Наразі він є суб'єктом міжнародного ордера на арешт за те, що він не з'явився до слідчого суду за факти відмивання грошей, недобросовісного адміністрування та розтрати у жовтні 2022 року.

Нагадаємо власники ПСЖ готові купити Манчестер Юнайтед або Ліверпуль.