Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Вчора 15:59 2824
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 13:04 1681
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 3061
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 22:00 564
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 850
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 3573
Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс
Вчора 17:44 2463
Під Бахмутом загинув український легкоатлет
Вчора 16:42 3849
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Вчора 16:33 423
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Вчора 14:53 6446
Прямі трансляції

Власники ПСЖ планують купити іспанський клуб

Сьогодні 13:37 78 0
Керівництво ПСЖ хоче розширити вплив у футбольній індустрії.
Власники ПСЖ планують купити іспанський клуб
#Брага, #Малага, #ПСЖ, #Сегунда

Джерело - El Partizado de COPE.

Власники ПСЖ ведуть переговори щодо покупки Малаги.

Про це повідомляє El Partizado de COPE.

Qatar Sports Investments, якому належить ПСЖ націлений на покупку 51% акцій Малаги - клубу, який йде на 20 місці в Сегунді. 

Малагою з 2010 року володіє катарський бізнесмен шейх Абдулла Аль Тані. Наразі він є суб'єктом міжнародного ордера на арешт за те, що він не з'явився до слідчого суду за факти відмивання грошей, недобросовісного адміністрування та розтрати у жовтні 2022 року.

Нагадаємо власники ПСЖ готові купити Манчестер Юнайтед або Ліверпуль.

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 5805
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 4046 1
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 6446
Ротань довикликав двох гравців у збірну України Ротань довикликав двох гравців у збірну України 3573
Під Бахмутом загинув український легкоатлет Під Бахмутом загинув український легкоатлет 3849
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО 3061
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42768
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33552 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108383
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18416
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24451 3
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14739 1