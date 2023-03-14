Манчестер Юнайтед не оскаржуватиме дискваліфікацію Каземіро

Каземіро пропустить три матчі в АПЛ та один поєдинок у Кубку Англії

Манчестер Юнайтед не подаватиме апеляцію щодо червоної картки хавбека Каземіро в матчі проти Саутгемптона (0:0).

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Клуб вирішив, що шанси на скасування дискваліфікації футболіста невисокі.

Каземіро пропустить 4 матчі, оскільки це його друге вилучення в сезоні АПЛ. Бразилець не зіграє проти Фулгема в Кубку Англії та проти Ньюкасла, Брентфорда та Евертона в АПЛ.

При цьому Каземіро зможе зіграти проти Бетіса в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Саутгемптоном.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграє менш як 50% матчів без Каземіро.