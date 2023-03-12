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Арсенал із Зінченком розгромив Фулгем, МЮ зіграв унічию з Саутгемптоном: результати матчів АПЛ

Сьогодні 17:58 677 0
Українець відіграв 72 хвилини
Арсенал із Зінченком розгромив Фулгем, МЮ зіграв унічию з Саутгемптоном: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Манчестер Юнайтед, #Саутгемптон, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, у межах 27-го туру англійської Прем'єр-ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 12 березня

Фулгем - Арсенал 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Габріель, 0:2 - 26 Мартінеллі, 0:3 - 45+2 Едегор

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 72 хвилин. Результативними діями не відзначився.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0

Червона картка: Каземіро 34

Вест Гем - Астон Вілла 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Воткінс, 1:1 - 26 Бенрахма (пен)

Раніше Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер у 27-у турі АПЛ.

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