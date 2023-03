Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро пропустить чотири наступні матчі АПЛ після того, як вдруге у сезоні отримав червону картку.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець отримав вилучення у матчі з Саутгемптоном (0:0) у грі 27-го туру АПЛ на 34-й хвилині гри.

Першу червону Каземіро отримав у грі з Крістал Пелес (2:0).

Casemiro will face a four-match ban after his second red card of the season. https://t.co/EpJ015yGBp