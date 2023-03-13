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Манчестер Юнайтед виграє менш як 50% матчів без Каземіро

Сьогодні 20:28 133 0
Каземіро - є важливим гравцем МЮ
Манчестер Юнайтед виграє менш як 50% матчів без Каземіро
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каземіро, #Манчестер Юнайтед

Джерело - footboom.com.

Манчестер Юнайтед виграє лише 43% матчів без півзахисника Каземіро.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець отримав червону картку за жорсткий підкат проти гравця Саутгемптона Карлоса Алькараса у матчі 27 туру АПЛ (0:0). Тепер Каземіро отримає 4-матчеву дискваліфікацію. Цього сезону хавбек взяв участь у 37 матчах за манчестерців у всіх турнірах.

Клуб виграв 76% цих ігор, забиваючи в середньому 1,9 гола за матч і пропускаючи 0,9 гола. Без бразильця у складі,  МЮ зіграв 7 матчів, перемігши у 43% із них. У цих іграх команда Еріка тен Гага забивала та пропускала в середньому 1,7 гола за матч.

Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Саутгемптоном.

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