Манчестер Юнайтед виграє менш як 50% матчів без Каземіро

Каземіро - є важливим гравцем МЮ

Манчестер Юнайтед виграє лише 43% матчів без півзахисника Каземіро.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бразилець отримав червону картку за жорсткий підкат проти гравця Саутгемптона Карлоса Алькараса у матчі 27 туру АПЛ (0:0). Тепер Каземіро отримає 4-матчеву дискваліфікацію. Цього сезону хавбек взяв участь у 37 матчах за манчестерців у всіх турнірах.

Клуб виграв 76% цих ігор, забиваючи в середньому 1,9 гола за матч і пропускаючи 0,9 гола. Без бразильця у складі, МЮ зіграв 7 матчів, перемігши у 43% із них. У цих іграх команда Еріка тен Гага забивала та пропускала в середньому 1,7 гола за матч.

Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Саутгемптоном.