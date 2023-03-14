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Барселона запропонує новий контракт Бускетсу

Сьогодні 12:14 109 0
Гравець може залишитись у клубі
Барселона запропонує новий контракт Бускетсу
Фото - gettyimages
#Барселона, #Бускетс, #Ла-Ліга

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона найближчим часом зробить півзахиснику Серхіо Бускетсу пропозицію про продовження контракту.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Агент хавбека Хосеп Марія Оробич зустрівся із керівництвом каталонського клубу, щоб обговорити майбутнє свого клієнта.

Актуальний контракт Бускетса розрахований до кінця цього сезону. Серхіо хоче залишитися у Барселоні ще на один сезон, попри те, що має пропозиції від клубів з MLS та Саудівської Аравії. Він не ухвалить рішення про своє майбутнє, поки не отримає конкретної пропозиції від "блаугранас".

Клуб пообіцяв направити Бускетсу пропозицію цього тижня.

Раніше Барселона хоче продовжити контракт з Хаві.

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