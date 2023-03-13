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Палкін: УАФ не може вбивати ФІФА і просити чемпіонат світу

Сьогодні 15:31 436 0
Гендиректор Шахтаря розповів чому УАФ не критикує ФІФА
Палкін: УАФ не може вбивати ФІФА і просити чемпіонат світу
#ФІФА, #Андрій Павелко, #Сергій Палкін, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

УАФ не може критикувати ФІФА через співпрацю з ними.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Тут усе зрозуміло, чому це відбувається. УАФ зараз працює над тим, щоб привезти ЧС до України. З ким вони працюють? З ФІФА. Вони ж не можуть з одного боку вбивати їх, а з іншого просити чемпіонат світу. З погляду мети, яку УАФ хоче досягти, я їх розумію. З погляду самої ситуації... Буває прикро", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Україну можуть позбавити можливості виборювати право на проведення чемпіонату світу-2030 спільно з Іспанією та Португалією.

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