Палкін: УАФ не може вбивати ФІФА і просити чемпіонат світу

УАФ не може критикувати ФІФА через співпрацю з ними.

Про це заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Тут усе зрозуміло, чому це відбувається. УАФ зараз працює над тим, щоб привезти ЧС до України. З ким вони працюють? З ФІФА. Вони ж не можуть з одного боку вбивати їх, а з іншого просити чемпіонат світу. З погляду мети, яку УАФ хоче досягти, я їх розумію. З погляду самої ситуації... Буває прикро", - сказав Палкін.