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Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030

Сьогодні 15:50 270 0
Іспанія збереже свої одинадцять арен, а Португалія - три
Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030
#Чемпіонат світу-2030

Джерело - Королівська федерація футболу Іспанії.

Королівська федерація футболу Іспанії та Федерація футболу Португалії включили Українську асоціацію футболу до спільної заявки на організацію Чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє Королівська федерація футболу Іспанії.

Координаційний комітет ЧС-2030, який очолює Антоніо Лараньо, вже працює над участю України, яка незабаром включить членів своєї делегації.

Прибуття України не змінить встановлену схему: Іспанія збереже свої одинадцять арен, а Португалія - три.

Заявка Іспанії, Португалії та України отримала схвалення уряду та глави держави та відповідатиме всім термінам, встановленим ФІФА.

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