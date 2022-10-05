Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030

Іспанія збереже свої одинадцять арен, а Португалія - три

Джерело - Королівська федерація футболу Іспанії.

Королівська федерація футболу Іспанії та Федерація футболу Португалії включили Українську асоціацію футболу до спільної заявки на організацію Чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє Королівська федерація футболу Іспанії.

Координаційний комітет ЧС-2030, який очолює Антоніо Лараньо, вже працює над участю України, яка незабаром включить членів своєї делегації.

Прибуття України не змінить встановлену схему: Іспанія збереже свої одинадцять арен, а Португалія - три.

Заявка Іспанії, Португалії та України отримала схвалення уряду та глави держави та відповідатиме всім термінам, встановленим ФІФА.