Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030

Джерело - Королівська федерація футболу Іспанії.
Королівська федерація футболу Іспанії та Федерація футболу Португалії включили Українську асоціацію футболу до спільної заявки на організацію Чемпіонату світу-2030.
Про це повідомляє Королівська федерація футболу Іспанії.
Координаційний комітет ЧС-2030, який очолює Антоніо Лараньо, вже працює над участю України, яка незабаром включить членів своєї делегації.
Прибуття України не змінить встановлену схему: Іспанія збереже свої одинадцять арен, а Португалія - три.
Заявка Іспанії, Португалії та України отримала схвалення уряду та глави держави та відповідатиме всім термінам, встановленим ФІФА.