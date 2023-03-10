Головне
Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи
Вчора 23:52 517
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 84
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 248
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 2657
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 633
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 23:51 7370
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку
Вчора 23:43 2363
Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді
Вчора 18:53 1082
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Вчора 15:55 1083
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:51 534
Прямі трансляції

Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу

Сьогодні 04:18 84 0
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу

Джерело - The Athletic.

Україну можуть позбавити можливості виборювати право на проведення чемпіонату світу-2030 спільно з Іспанією та Португалією.

Про це повідомляє The Athletic.

Видання зокрема зазначає, що Україна має дві найбільші проблеми: ракетні обстріли з боку росії та невизначеність з президентом УАФ, на якого відкриті кримінальні справи.

Найбільш імовірною заміною України вважають Марокко. Близькість між Іспанією та Марокко робить партнерство майже ідеальним - усього 8 миль розділяє дві країни. Між Україною та Іспанією 1 000 миль, а Португалія ще далі.

У липні 2018 року Марокко оголосило, що подасть заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року після п’яти попередніх невдалих спроб прийняти турнір — у 1994, 1998, 2006, 2010 і 2026 роках. У разі успіху у 2030 році це буде друга африканська країна, після ПАР,  яка прийме Мундіаль.

Конкурентами вищезазначених країн, вочевидь, стануть Саудівська Аравія, Єгипет Греція, а також Аргентина, Парагвай, Уругвай і Чилі.

Країни-господарки ЧС-2030 року будуть обрані на 74-му конгресі ФІФА у 2024 році.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3995
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 3716
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 2657
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 7370
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 3376
Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге Стала відома зарплата Яремчука у Брюгге 4113
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14222 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3357
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270336
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26416
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65609
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11492