Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу

Джерело - The Athletic.

Україну можуть позбавити можливості виборювати право на проведення чемпіонату світу-2030 спільно з Іспанією та Португалією.

Про це повідомляє The Athletic.

Видання зокрема зазначає, що Україна має дві найбільші проблеми: ракетні обстріли з боку росії та невизначеність з президентом УАФ, на якого відкриті кримінальні справи.

Найбільш імовірною заміною України вважають Марокко. Близькість між Іспанією та Марокко робить партнерство майже ідеальним - усього 8 миль розділяє дві країни. Між Україною та Іспанією 1 000 миль, а Португалія ще далі.

У липні 2018 року Марокко оголосило, що подасть заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року після п’яти попередніх невдалих спроб прийняти турнір — у 1994, 1998, 2006, 2010 і 2026 роках. У разі успіху у 2030 році це буде друга африканська країна, після ПАР, яка прийме Мундіаль.

Конкурентами вищезазначених країн, вочевидь, стануть Саудівська Аравія, Єгипет Греція, а також Аргентина, Парагвай, Уругвай і Чилі.

Країни-господарки ЧС-2030 року будуть обрані на 74-му конгресі ФІФА у 2024 році.