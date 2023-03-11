Кроос зіграє 400-й матч за Реал

За це період футболіст забив 27 голів та зробив 81 асист

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос потрапив до стартового складу команди на матч 25-го туру Ла-Ліги проти Еспаньйола.

Про це повідомляє OptaJose.

Цей поєдинок стане для 33-річного німця 400-м у складі іспанського клубу.

Кроос став шостим іноземним гравцем "вершкових", якому підкорилося це досягнення. Більше матчів серед легіонерів провели лише Карім Бензема (632), Марсело (546), Роберто Карлос (527), Лука Модрич (471) та Кріштіану Роналду (438).

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За це період футболіст забив 27 голів та зробив 81 асист.