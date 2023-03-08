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Криськів: Від самого початку у Шахтар мало хто вірив

Сьогодні 20:10 111 0
Дмитро Криськів прокоментував матч проти Феєнорда
Криськів: Від самого початку у Шахтар мало хто вірив
#Феєнорд, #Шахтар, #Дмитро Криськів

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар готовий до матчу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів півзахисник "гірників" Дмитро Криськів.

"Команда готувалася у звичному режимі: тренувалися у Львові, а вчора приїхали до Варшави. Часу на підготовку небагато, але в нас дійсно згуртована команда. Вважаю, ми готові до цієї гри.

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Від самого початку в нашу команду мало хто вірив – як у чемпіонаті України, так і на євроарені. Але ми згуртувалися і, як сказав Містер, б’ємося один за одного, за всю Україну, за весь персонал, що з нами працює. А коли ти виходиш на поле та б’єшся один за одного, то досягаєш великих цілей. І саме тому ми зараз тут", - відзначив Криськів.

Матч відбудеться у четвер, 9 березня, на стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 22:00 за київським часом.

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