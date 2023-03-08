Криськів: Від самого початку у Шахтар мало хто вірив

Шахтар готовий до матчу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів півзахисник "гірників" Дмитро Криськів.

"Команда готувалася у звичному режимі: тренувалися у Львові, а вчора приїхали до Варшави. Часу на підготовку небагато, але в нас дійсно згуртована команда. Вважаю, ми готові до цієї гри.

Актуально: Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Від самого початку в нашу команду мало хто вірив – як у чемпіонаті України, так і на євроарені. Але ми згуртувалися і, як сказав Містер, б’ємося один за одного, за всю Україну, за весь персонал, що з нами працює. А коли ти виходиш на поле та б’єшся один за одного, то досягаєш великих цілей. І саме тому ми зараз тут", - відзначив Криськів.