Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч відбудеться 9 березня

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, плей-оф 1/8 фіналу 9 березня 2023 року, 22:00 Шахтар (Донецьк, Україна) - Феєнорд (Нідерланди) Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща) Головний арбітр - Іван Кружляк (Словаччина )

9 березня донецький Шахтар у матчі Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Феєнорду. Перший поєдинок 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні Війська Польського у Варшаві та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шахтар

В 1/16 фіналу турніру гірники з труднощами пройшли Ренн. Чудову гру у серії пенальті продемонстрував голкіпер Анатолій Трубін. У чемпіонаті України донецька команда цього року святкувала дві впевнені перемоги над Минаєм та Металістом 1925.

Тренерському штабу Шахтаря треба буде випустити майже цілком нову лінію захисту. Михайліченко, Бондар та Конопля пропускатимуть перший матч через дискваліфікацію. Відтак єдиний, хто може залишитися з матчу проти Ренна - Матвієнко.

Феєнорд

Феєнорд йде зараз першим у чемпіонаті Нідерландів. Там команда не програє вже 15 матчів поспіль. А остання поразка клубу в офіційних матчах відбулася ще 27 жовтня 2022 року в матчі групового етапу Ліги Європи - на виїзді Штурму. При цьому в першому матчі між цими командами Феєнорд на власному полі розгромив суперника 6:0. І саме ця перемога з таким рахунком і дозволила Феєнорду вийти з групи з першого місця. Адже всі чотири команди в цьому квартеті набрали по 8 очок (там ще виступали Мідтьюлланн та Лаціо), і нідерландський клуб всіх випередив саме завдяки різниці та кількості забитих голів.

Історія зустрічей

Шахтар та Феєнорд між собою провели два офіційні матчі. Обидва були у рамках Ліги чемпіонів у 2017 році. В обох матчах перемоги здобули гірники - 3:1 та 2:1.

Пряма мова

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): з'явиться ближче до матчу

Арне Слот: (головний тренер Феєнорду): з'явиться ближче до матчу

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Тейлор, Матвієнко, Ракіцький, Назарина, Джурасек, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.

Феєнорд: Велленройтер, Хартман, Віффер, Ганцко, Геертрейда, Джаханбахш, Ідріссі, Кокджу, Педерсен, Хіменес, Ділросун

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають нідерландську команду: Перемога Феєнорду - 2,35. Нічия - 3,50. Перемога Шахтаря - 3,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Феєнорду - 2:0.