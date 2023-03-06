Аллегрі: Ювентус повинний фінішувати в першій четвірці

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі пояснив поразку команди у матчі чемпіонату Італії проти Роми (0:1).

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Ми мали зробити більше в першому таймі, оскільки Рома почала залишати простір між лініями, але натомість пропустили гол на рівному місці. Це був важкий матч, таке враження, що світ навколо тебе розвалюється, але ми можемо перезавантажитися.

Всім подобається коментувати збоку, але ніхто в історії футболу не переживав таку ситуацію, в якій зараз знаходиться Ювентус. Одна гра не може перекреслити всю зроблену роботу.

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Хлопцям потрібно зберігати спокій, ми набрали 50 очок в цьому сезоні (якщо не враховувати 15-очкове покарання - прим.). Ми повинні фінішувати в першій четвірці, зараз ми знаходимося на другому місці. Наша мета — наздогнати команди, які знаходяться вище нас.

Заслуговувати на результат не значить нічого у футболі. Якщо ти виграв — заслужив, якщо програв — значить, десь припустився помилки.

Кін припустився помилки, він завдав команді неприємностей, але попросив вибачення після цього. З усього можна зробити висновки, хлопцям потрібно залишатися зосередженими", — сказав Аллегрі.