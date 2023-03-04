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Луческу: Монзуль просто знущається над Динамо

Сьогодні 20:25 319 0
Мірча Луческу прокоментував поразку Інгульцю
Луческу: Монзуль просто знущається над Динамо
#Динамо Київ, #Інгулець, #Мірча Луческу, #Катерина Монзуль

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу звинуватив суддів у програному матчі Інгульцю.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Варто відзначити, що обидва м’ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол – суперник зіграв не у м’яч, а у нашого гравця. При другому взятті воріт була гра рукою. Такі самі фоли в інший бік арбітр фіксувала. Неправильне трактування епізодів призвело до двох голів Інгульця, а також спричинила нервозність наших гравців, які почали сваритися з арбітром. До цього додався рахунок 0:2, з якого треба було відіграватися.

Актуально: Динамо - Інгулець 0:2: огляд матчу

Подібне трактування епізодів ми бачимо не вперше, це вже четверта або п’ята подібна гра. У нас вже були і вилучення. Виникає багато запитань, зокрема чому ці помилки у трактуванні відбуваються в односторонньому порядку і завжди не на нашу користь.

Під час другого голу при відборі м’яча суперник підіграв собі рукою, після чого почалася гольова контратака. Арбітр сказала, що гра рукою була, проте це не фол. Яке правило вказує на те, що це не фол?

Увесь цей час я мало говорив про суддівство, проте змушений визнати, що ці помилки впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців", - відзначив Луческу.

Відзначимо, що головним арбітром матчу була Катерина Монзуль.

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