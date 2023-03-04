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Динамо - Інгулець 0:2: огляд матчу

Сьогодні 18:10 202 0
Відеоогляд матчу
Динамо - Інгулець 0:2: огляд матчу
#Динамо Київ, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Інгулець здобув сенсаційну перемогу над Динамо в межах 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 4 березня

Динамо Київ - Інгулець 0:2 (0:2)

Голи: 0:2 - 12 Козак, 0:2 - 43 Одарюк

Динамо: Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко 46), Дячук, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв (Беніто 86), Кабаєв (Гармаш 46), Волошин (Царенко 46), Буяльський, Ванат (Лонвейк 70)

Інгулець: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв (Мельничук 52), Одарюк (Козиренко 75), Козак, Сітало (Марусич 87)

Попередження: Лонвейк, 90+1 - Смоляков 73

Нагадаємо, Олександрія вирвала нічию в Дніпра-1.

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