Головне
Кокошко - бронзовий призер чемпіонату Європи
Сьогодні 19:37 71
15-річна Лащевська здобула золото на Кубку світу у Досі
Сьогодні 19:07 319
Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2023 : календар, розклад, результати
Сьогодні 18:46 1781
Джима - одинадцята у спринті Кубка світу в Нове-Место
Сьогодні 18:16 539
Кривбас мінімально переграв Колос у 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 642
Президент Інгульця Поворознюк подав у суд на Гордона
Сьогодні 12:34 2032 1
Бущан пропустить матч зі збірною Англії
Сьогодні 11:56 345
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Остіні
Сьогодні 11:20 630
Барселона переграла Реал у Кубку Іспанії
Вчора 23:56 1516
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Вчора 23:17 7263
Прямі трансляції

Вернидуб: Кривбас виглядав єдиною командою

Сьогодні 17:43 295 0
Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Колосом
Вернидуб: Кривбас виглядав єдиною командою
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас відіграв хороший матч проти Колоса у 16 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"Дуже хвилювався перед цим матчем. В принципі як і будь-який інший тренер, адже це перша офіційна гра у цьому році. Чому приїхали зі зборів в Туреччині за два тижні до першого поєдинку, адже хотіли, щоб хлопці встигли адаптуватись й попрацювати на цих полях, на яких будемо грати. Я думаю, це було правильно з нашого боку. Це десь і допомогло сьогодні перемогти.

Перший тайм був рівний: і ми мали моменти, і вони. Другий тайм: хлопці додали, забили гол. Могли ще відзначитись, але це футбол. Перемогли, рухаємось далі.

В цілому добре відіграли усі. Виглядали єдиною командою, єдиним механізмом. Тому дуже радий за команду", - відзначив Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Кривбас мінімально переграв Колос у 16 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сім найяскравіших перемог українського біатлону Сім найяскравіших перемог українського біатлону 6478
Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу Став відомий склад збірної України на спринт Кубка світу 2050
Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення Мудрик виклав відео під музику російського виконавця – українці висловили обурення 10334 2
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7263
Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала Зінченко номінований на звання найкращого гравця Арсенала 2333
Мессі визначився зі своїм майбутнім Мессі визначився зі своїм майбутнім 6196
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145954 7
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9157
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18206
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8654
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65661
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36394 2