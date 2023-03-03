Вернидуб: Кривбас виглядав єдиною командою

Кривбас відіграв хороший матч проти Колоса у 16 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"Дуже хвилювався перед цим матчем. В принципі як і будь-який інший тренер, адже це перша офіційна гра у цьому році. Чому приїхали зі зборів в Туреччині за два тижні до першого поєдинку, адже хотіли, щоб хлопці встигли адаптуватись й попрацювати на цих полях, на яких будемо грати. Я думаю, це було правильно з нашого боку. Це десь і допомогло сьогодні перемогти.

Перший тайм був рівний: і ми мали моменти, і вони. Другий тайм: хлопці додали, забили гол. Могли ще відзначитись, але це футбол. Перемогли, рухаємось далі.

В цілому добре відіграли усі. Виглядали єдиною командою, єдиним механізмом. Тому дуже радий за команду", - відзначив Вернидуб.