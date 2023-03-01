Його чинна угода спливає влітку 2023-го

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо може залишити клуб влітку.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Його чинна угода спливає влітку 2023-го, але футболіст хотів би продовжити виступи за туринців. У клубі вирішили не продовжувати з ним контракт.

Куадрадо зараз не має попередніх домовленостей з іншими командами. Але якщо Ювентус не запропонує нову угоду, Хуан хотів би або лишитися в Італії, або переїхати в Іспанію чи США.

Нагадаємо, Ді Марія влітку може залишить Ювентус.