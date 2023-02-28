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Манчестер Сіті та Фулгем здобули впевнені перемоги: результати Кубка Англії

Вчора 23:51 157 0
Соломон забив черговий гол, команда Де Дзербі знову перемогла
Манчестер Сіті та Фулгем здобули впевнені перемоги: результати Кубка Англії
#Брайтон, #Лестер, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Фулгем, #Манор Соломон, #Роберто Де Дзербі, #Блекберн

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу Кубка Англії відбулося чотири матчі.

Брайтон під керівництвом екскоуча Шахтаря Роберто Де Дзербі пройшло Сток Сіті - 1:0. Лестер вдома поступився Блекберну. Колишній гравець Шахтаря Манор Соломон забив гол у четвертому поспіль матчі і допоміг своєму Фулгему перемогти Лідс. Манчестер Сіті не мав проблем з Бристоль Сіті. 

Манчестер Сіті в останній час набрав хороший хід. В останньому матчі в АПЛ Манчестер Сіті розгромив Борнмут.

Кубок Англії 
1/8 фіналу, 28 лютого

Сток Сіті - Брайтон 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Фергюсон

Лестер - Блекберн 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Долан, 0:2 - 52 Смодіч, 1:2 - 67 Їхеаначо

Фулгем - Лідс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Пальїнья, 2:0 - 56 Соломон

Бристоль Сіті - Манчестер Сіті 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Фоден, 0:2 - 74 Фоден, 0:3 - 81 Де Брейне

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