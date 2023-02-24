Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Турнір продовжиться без представників України

Джерело - Чемпіон.

У Лізі конференцій 23 лютого було зіграно матчі-відповіді 1/16 фіналу. До 8 переможців груп, які пробилися до цієї стадії напряму, приєдналися 8 переможців плей-оф раунду вибування (1/16).

Дніпро-1 за сумою двох матчів не зміг подолати кіпрський АЕК і припинив виступи.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу

АЗ Алкмар (Нідерланди) Юргорден (Швеція) Істанбул Башакшехір (Туреччина) Ніцца (Франція) Сівасспор (Туреччина) Слован Братислава (Словаччина) Вільяреал (Іспанія) Вест Гем (Англія).

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування

АЕК Ларнака (Кіпр) Андерлехт (Бельгія) Базель (Швейцарія) Фіорентина (Італія) Гент (Бельгія) Лаціо (Італія) Лех (Польща) Шериф (Молдова).

Переможці групового етапу на стадії 1/8 фіналу зіграють з переможцями плей-оф раунду вибування. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, донецький Шахтар переміг у матчі-відповіді в серії пенальті Ренн і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" - єдиний український клуб, який продовжує боротьбу в єврокубках у сезоні 2022/23. Жеребкування Ліги Європи відбудеться також 24 лютого о 13:00.