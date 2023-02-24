Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У Лізі конференцій 23 лютого було зіграно матчі-відповіді 1/16 фіналу. До 8 переможців груп, які пробилися до цієї стадії напряму, приєдналися 8 переможців плей-оф раунду вибування (1/16).
Дніпро-1 за сумою двох матчів не зміг подолати кіпрський АЕК і припинив виступи.
Учасники 1/8 фіналу
Переможці групового етапу
- АЗ Алкмар (Нідерланди)
- Юргорден (Швеція)
- Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- Ніцца (Франція)
- Сівасспор (Туреччина)
- Слован Братислава (Словаччина)
- Вільяреал (Іспанія)
- Вест Гем (Англія).
Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Андерлехт (Бельгія)
- Базель (Швейцарія)
- Фіорентина (Італія)
- Гент (Бельгія)
- Лаціо (Італія)
- Лех (Польща)
- Шериф (Молдова).
Переможці групового етапу на стадії 1/8 фіналу зіграють з переможцями плей-оф раунду вибування. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, донецький Шахтар переміг у матчі-відповіді в серії пенальті Ренн і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" - єдиний український клуб, який продовжує боротьбу в єврокубках у сезоні 2022/23. Жеребкування Ліги Європи відбудеться також 24 лютого о 13:00.