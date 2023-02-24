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Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

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Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У Лізі конференцій 23 лютого було зіграно матчі-відповіді 1/16 фіналу. До 8 переможців груп, які пробилися до цієї стадії напряму, приєдналися 8 переможців плей-оф раунду вибування (1/16).

Дніпро-1 за сумою двох матчів не зміг подолати кіпрський АЕК і припинив виступи.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу

  1. АЗ Алкмар (Нідерланди)
  2. Юргорден (Швеція)
  3. Істанбул Башакшехір (Туреччина)
  4. Ніцца (Франція)
  5. Сівасспор (Туреччина)
  6. Слован Братислава (Словаччина)
  7. Вільяреал (Іспанія)
  8. Вест Гем (Англія).

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування

  1. АЕК Ларнака (Кіпр)
  2. Андерлехт (Бельгія)
  3. Базель (Швейцарія)
  4. Фіорентина (Італія)
  5. Гент (Бельгія)
  6. Лаціо (Італія)
  7. Лех (Польща)
  8. Шериф (Молдова).

Переможці групового етапу на стадії 1/8 фіналу зіграють з переможцями плей-оф раунду вибування. Жеребкування відбудеться 24 лютого о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, донецький Шахтар переміг у матчі-відповіді в серії пенальті Ренн і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" - єдиний український клуб, який продовжує боротьбу в єврокубках у сезоні 2022/23. Жеребкування Ліги Європи відбудеться також 24 лютого о 13:00.

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