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СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій

Сьогодні 21:36 156 0
СК Дніпро-1 не зміг пройти АЕК
СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій вдома зіграв внічию з АЕК Ларнака.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Таким чином, у наступний раунд пройшов клуб з Кіпру.

Ліга конференцій

1/16 фіналу, 23 лютого

СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0

(Перший матч 0:1)

Попередження: Гарсія (13), Пеглоу (56), Хайнер (61), Томовіч (63), Гуцуляк (76), Понс (82).

Дніпро-1:  93. Валеф, 27.Хайнер (25.Когут,73), 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський (34.Танчик.46), 23.Бланко (2.Кононов, 90), 10.Пеглоу (29. Назаренко,84)  9.Гуцуляк.

Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 20.Горбунов

АЕК: 1.Піріч, 14.Гарсія, 4. Томович (кап), 15.Мілічевіч, 16.Росалес,  7.Густаво, 17. Понс (3.Мікель Гонсалес,90+1),  11.Фараж (99.Ніколіч.84), 6.Ойер (66.Мамас, 84), 44.Яколіш (5. Касас, 74), 12.Лопеш.(21.Енглезу, 90+1)

Запасні: 38. Тумбас, 40.Стіліонідіс,  10.Трічковські, 24.Кіпрос,  29. Наум, 30.Андреу

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