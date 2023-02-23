СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій вдома зіграв внічию з АЕК Ларнака.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Таким чином, у наступний раунд пройшов клуб з Кіпру.
Ліга конференцій
1/16 фіналу, 23 лютого
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0
(Перший матч 0:1)
Попередження: Гарсія (13), Пеглоу (56), Хайнер (61), Томовіч (63), Гуцуляк (76), Понс (82).
Дніпро-1: 93. Валеф, 27.Хайнер (25.Когут,73), 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський (34.Танчик.46), 23.Бланко (2.Кононов, 90), 10.Пеглоу (29. Назаренко,84) 9.Гуцуляк.
Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 20.Горбунов
АЕК: 1.Піріч, 14.Гарсія, 4. Томович (кап), 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс (3.Мікель Гонсалес,90+1), 11.Фараж (99.Ніколіч.84), 6.Ойер (66.Мамас, 84), 44.Яколіш (5. Касас, 74), 12.Лопеш.(21.Енглезу, 90+1)
Запасні: 38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 10.Трічковські, 24.Кіпрос, 29. Наум, 30.Андреу