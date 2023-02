Грімальдо може покинути Бенфіку як вільний агент

Захисник Бенфіки Алекс Грімальдо може залишити клуб у кінці сезону.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Його контракт діє до кінця сезону. Сторони не домовились про продовження контракту.

Якщо нічого не зміниться, гравець піде як вільний агент.

There is no agreement between Alex #Grimaldo and #Benfica to extend, as of now. His contract expires in June 2023. If they don’t reach an agreement, the left fullback will leave as a free agent at the end of the season. #transfers