Де Брейне та Лапорт не зіграють з Лейпцигом через хворобу

У заявку Манчестер Сіті на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лейпцигом не увійшли Кевін де Брюйне та Емерік Лапорта.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Кевін та Лапорт пропустять матч через хворобу. Вони не готові зіграти сьогодні. На жаль, інколи таке трапляється під час сезону. Де Брюйне не почувався добре одразу після матчу з Ноттінгем Форест, а Лапорт почувався погано вчора. Зіграють інші футболісти", - сказав Гвардіола.