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Де Брейне та Лапорт не зіграють з Лейпцигом через хворобу

Сьогодні 17:45 176 0
Тренер Ман Сіті розповів про кадрову ситуацію в команді
Де Брейне та Лапорт не зіграють з Лейпцигом через хворобу
#Жузеп Гвардіола, #Кевін Де Брейне, #Лапорта, #Манчестер Сіті

Джерело - Squawka Football.

У заявку Манчестер Сіті на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лейпцигом не увійшли Кевін де Брюйне та Емерік Лапорта.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Кевін та Лапорт пропустять матч через хворобу. Вони не готові зіграти сьогодні. На жаль, інколи таке трапляється під час сезону. Де Брюйне не почувався добре одразу після матчу з Ноттінгем Форест, а Лапорт почувався погано вчора. Зіграють інші футболісти", - сказав Гвардіола.

Лейпциг - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

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