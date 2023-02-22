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Клопп пояснив поразку від Реала

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Юрген Клопп прокоментував поразку від Реала
Клопп пояснив поразку від Реала
Фото - gettyimages
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Ліверпуль не зміг повернутися до гри після третього пропущеного голу від Реала.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Початок у нашому виконанні був визначним. Це були справжні ми. Це було ідеально – саме так, як ми хотіли зіграти. Перший тайм був хорошим, за винятком пропущених голів. При першому голі ми трохи пасивно грали попереду, а другий гол – просто ляп.

Те, як ми захищалися [при третьому голі], нікуди не годиться. Так не можна у грі проти команди, яка відмінно діє у контратаках. Ми так і не змогли повернутися до колишнього русла. Треба було грати, як у першому таймі, усі 95 хвилин.

Ми поїдемо туди та зіграємо у футбол. Це буде серйозне випробування, але спочатку ми маємо зіграти у Прем'єр-лізі та обов'язково винести уроки з цього матчу.

Думаю, Карло Анчелотті вважає, що тут все вирішено. Чесно, я теж так думаю зараз. Але за три тижні [до матчу-відповіді] все може змінитися. Ми поїдемо туди, щоб перемогти. Це все що я можу сказати", - відзначив Клопп.

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