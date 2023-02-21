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В УАФ підозрюють російський клуб у договірних матчах

Сьогодні 19:39 364 0
В УАФ підозрюють російський клуб у договірних матчах
#Франческо Баранка, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Голова комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка підозрює воронезький Факел у договірних матчах.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"На жаль, серед матчів у Туреччині та на Кіпрі є такі, які грають "на контору". Принаймні, це можна говорити, спираючись на моніторинг представників Української асоціації футболу. На підставі цих даних можна говорити загалом про більш ніж 30 матчів із високою ймовірністю маніпуляцій.

Російські команди є активними учасниками матчів-привидів та договірних матчів. Показово, що український футболіст, дискваліфікований в Україні за договірні матчі, зараз виступає за російську команду. Його ФК Факел є учасником значної кількості підозрілих ігор. Можемо констатувати, що футбольні шахраї з України переїжджають до росії", - заявив Баранка.

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