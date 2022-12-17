Барселона не буде продавати квитки уболівальникам Еспаньйола

Джерело - tribuna.com.
Уболівальники Еспаньйола не зможуть придбати квитки на матч 15-го туру Ла-Ліги з Барселоною.
Про це повідомляє AS.
У продажу білетів буде відмовлено всім, хто буде одягнений у біло-голубі кольори, що є традиційними для Еспаньйола.
Причиною такого рішення є бажання керівництва збільшити підтримку з боку вболівальників Барселони.
Починаючи з 2008 року у домашніх матчах Еспаньйол не продає квитки уболівальникам Барселони.
Нагадаємо, Барселона може підписати півзахисника Ювентуса.