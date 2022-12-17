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Барселона не буде продавати квитки уболівальникам Еспаньйола

Сьогодні 14:52 150 0
Барселона не буде продавати квитки уболівальникам Еспаньйола
#Барселона, #Еспаньйол

Джерело - tribuna.com.

Уболівальники Еспаньйола не зможуть придбати квитки на матч 15-го туру Ла-Ліги з Барселоною.

Про це повідомляє AS.

У продажу білетів буде відмовлено всім, хто буде одягнений у біло-голубі кольори, що є традиційними для Еспаньйола.

Причиною такого рішення є бажання керівництва збільшити підтримку з боку вболівальників Барселони.

Починаючи з 2008 року у домашніх матчах Еспаньйол не продає квитки уболівальникам Барселони.

Нагадаємо, Барселона може підписати півзахисника Ювентуса.

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