Барселона може підписати півзахисника Ювентуса

Рабйо може змінили клуб

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адрієн Рабйо може влітку перейти до Барселони.

Про це повідомляє sport.es.

Рабйо не продовжуватиме контракт з Ювентусом і влітку стане вільним агентом. З усіх наявних варіантів він віддає перевагу Барселоні. Його агенти вже запропонували послуги гравця іспанському клубу.

Раніше була інформація, що основним претендентом на футболіста називають Ньюкасл, який готовий зробити пропозицію французу вже в найближче трансферне вікно. Також на Адрієна претендують Арсенал та Челсі, які можуть безплатно підписати півзахисника наступного літа.

Цього сезону Рабйо забив 5 голів і зробив 2 асисти в 16 матчах за Ювентус.

Раніше Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року.