Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 5347
Помер легендарний Синиша Михайлович
Сьогодні 16:32 136
ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
Сьогодні 14:17 764 2
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 1248
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1860
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 803
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 465
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 980
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 746
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11969 4
Прямі трансляції

Барселона може підписати півзахисника Ювентуса

Сьогодні 15:55 122 0
Рабйо може змінили клуб
Барселона може підписати півзахисника Ювентуса
Фото - gettyimages
#Басрелона, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адрієн Рабйо може влітку перейти до Барселони.

Про це повідомляє sport.es.

Рабйо не продовжуватиме контракт з Ювентусом і влітку стане вільним агентом. З усіх наявних варіантів він віддає перевагу Барселоні. Його агенти вже запропонували послуги гравця іспанському клубу.

Раніше була інформація, що основним претендентом на футболіста називають Ньюкасл, який готовий зробити пропозицію французу вже в найближче трансферне вікно. Також на Адрієна претендують Арсенал та Челсі, які можуть безплатно підписати півзахисника наступного літа.

Цього сезону Рабйо забив 5 голів і зробив 2 асисти в 16 матчах за Ювентус.

Раніше Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 2600
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 2293
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1690
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1860
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 1248
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 5347
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181282 7
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1995
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27535
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2419
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 10077 6
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124949