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Барселона: Де Йонг не продається

Вчора 23:25 238 0
Йорді Кройф прокоментував трансфер Френкі де Йонга
Барселона: Де Йонг не продається
Фото - gettyimages
#Барселона, #Кройф, #Футбольні трансфери, #Френкі де Йонг, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона не відпустить півзахисника Френкі де Йонга.

Про це розповів директор іспанського клубу Йорді Кройф.

"Френкі де Йонг не продається. Він наш ключовий гравець, тому цей час [коли він міг піти] минув. Він тут і важливий для нас.

Наприкінці літа після обговорень із приводу ФФП він залишився з нами. Френкі справді люблять у Барселоні", – заявив Кройф.

Влітку цього року 25-річний де Йонг був близьким до переходу у Манчестер Юнайтед, де його хотів бачити новий наставник англійської команди Ерік тен Хаг, який знайомий із Френкі по роботі в Аяксі.

У нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів за "блауграну" 22 матчі, забив 2 голи, зробив 2 асисти. Його контракт із клубом діє до літа 2026 року.

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