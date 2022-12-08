Барселона: Де Йонг не продається

Йорді Кройф прокоментував трансфер Френкі де Йонга

Барселона не відпустить півзахисника Френкі де Йонга.

Про це розповів директор іспанського клубу Йорді Кройф.

"Френкі де Йонг не продається. Він наш ключовий гравець, тому цей час [коли він міг піти] минув. Він тут і важливий для нас. Наприкінці літа після обговорень із приводу ФФП він залишився з нами. Френкі справді люблять у Барселоні", – заявив Кройф.

Влітку цього року 25-річний де Йонг був близьким до переходу у Манчестер Юнайтед, де його хотів бачити новий наставник англійської команди Ерік тен Хаг, який знайомий із Френкі по роботі в Аяксі.

У нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів за "блауграну" 22 матчі, забив 2 голи, зробив 2 асисти. Його контракт із клубом діє до літа 2026 року.