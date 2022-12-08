Барселона: Де Йонг не продається

Джерело - sport.ua.
Барселона не відпустить півзахисника Френкі де Йонга.
Про це розповів директор іспанського клубу Йорді Кройф.
"Френкі де Йонг не продається. Він наш ключовий гравець, тому цей час [коли він міг піти] минув. Він тут і важливий для нас.
Наприкінці літа після обговорень із приводу ФФП він залишився з нами. Френкі справді люблять у Барселоні", – заявив Кройф.
Влітку цього року 25-річний де Йонг був близьким до переходу у Манчестер Юнайтед, де його хотів бачити новий наставник англійської команди Ерік тен Хаг, який знайомий із Френкі по роботі в Аяксі.
У нинішньому сезоні Френкі де Йонг провів за "блауграну" 22 матчі, забив 2 голи, зробив 2 асисти. Його контракт із клубом діє до літа 2026 року.