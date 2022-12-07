Україна отримає 100 генераторів від європейських клубів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар подякував європейським клубам за допомогу Україні.
Про це йдеться у соцмережах клубу
Легія, Вердер, Бенфіка, Реал, Феєноорд, Селтік і Рейнджерс в рамках проєкту "European Football Powers Up Ukraine!" (Європейський футбол підсилює Україну!) надали Україні 100 генераторів, перша партія прибуде вже за тиждень.
Частина приладів буде зосереджена в центрі притулку на Арені Львів, інші генератори будуть використовуватися в пунктах незламності по всій Україні.
Шахтар повідомив, що екстренер команди Паулу Фонсека та колишній нападник "гірників" Жуніор Мораєс також долучилися до благодійної ініціативи.
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