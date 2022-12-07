Україна отримає 100 генераторів від європейських клубів

Частина приладів буде зосереджена в центрі притулку на Арені Львів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар подякував європейським клубам за допомогу Україні.

Про це йдеться у соцмережах клубу

Легія, Вердер, Бенфіка, Реал, Феєноорд, Селтік і Рейнджерс в рамках проєкту "European Football Powers Up Ukraine!" (Європейський футбол підсилює Україну!) надали Україні 100 генераторів, перша партія прибуде вже за тиждень.

Частина приладів буде зосереджена в центрі притулку на Арені Львів, інші генератори будуть використовуватися в пунктах незламності по всій Україні.

Шахтар повідомив, що екстренер команди Паулу Фонсека та колишній нападник "гірників" Жуніор Мораєс також долучилися до благодійної ініціативи.