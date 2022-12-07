Джерело - офіційний сайт Реала.
Реал пожертвує Україні 20 електрогенераторів через фонд мадридського клубу.
Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".
У заяві говориться, що Реал підтримав ініціативу Шахтаря, який раніше оголосив про кампанію зі збору генераторів для жителів України від футбольних клубів.
Клубам було запропоновано передати від 1 до 5 генераторів будь-якої потужності. При цьому 5 генераторів - це умовне обмеження, і якщо клуби мають таку змогу, то можуть передати більшу кількість. Мета кампанії - зібрати щонайменше 160 генераторів.
Генератори, які передав Реал, будуть використані у різних регіонах України.
Нагадаємо, Реал близький до трансферу таланта Палмейрас.