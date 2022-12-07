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Реал пожертвував Україні 20 генераторів

Сьогодні 16:36 327 0
Генератори, які передав Реал, будуть використані у різних регіонах України
Реал пожертвував Україні 20 генераторів
#Реал Мадрид

Джерело - офіційний сайт Реала.

Реал пожертвує Україні 20 електрогенераторів через фонд мадридського клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

У заяві говориться, що Реал підтримав ініціативу Шахтаря, який раніше оголосив про кампанію зі збору генераторів для жителів України від футбольних клубів.

Клубам було запропоновано передати від 1 до 5 генераторів будь-якої потужності. При цьому 5 генераторів - це умовне обмеження, і якщо клуби мають таку змогу, то можуть передати більшу кількість. Мета кампанії - зібрати щонайменше 160 генераторів.

Генератори, які передав Реал, будуть використані у різних регіонах України.

Нагадаємо, Реал близький до трансферу таланта Палмейрас.

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