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Реал близький до трансферу таланта Палмейрас

Сьогодні 11:52 103 0
Реал може підписати 16-річного нападника
Реал близький до трансферу таланта Палмейрас
#Палмейрас, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейраса Ендрік може продовжити кар'єру у Реалі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі переговори на завершальній стадії. Сума трансферу має скласти 60 мільйонів євро + податки - всього 72 мільйони.

Реал хоче якнайскоріше завершити угоду. Питання з умовами особистого контракту також близьке до вирішення.

16-річний Ендрік у 2022 році провів 7 матчів за Палмейрас у чемпіонаті Бразилії. В його активі 3 голи і 1 результативний пас.

Раніше Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів.

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