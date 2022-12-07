Реал близький до трансферу таланта Палмейрас

Реал може підписати 16-річного нападника

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейраса Ендрік може продовжити кар'єру у Реалі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі переговори на завершальній стадії. Сума трансферу має скласти 60 мільйонів євро + податки - всього 72 мільйони.

Реал хоче якнайскоріше завершити угоду. Питання з умовами особистого контракту також близьке до вирішення.

16-річний Ендрік у 2022 році провів 7 матчів за Палмейрас у чемпіонаті Бразилії. В його активі 3 голи і 1 результативний пас.

Раніше Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів.