Реал близький до трансферу таланта Палмейрас

Джерело - Чемпіон.
Нападник Палмейраса Ендрік може продовжити кар'єру у Реалі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Наразі переговори на завершальній стадії. Сума трансферу має скласти 60 мільйонів євро + податки - всього 72 мільйони.
Реал хоче якнайскоріше завершити угоду. Питання з умовами особистого контракту також близьке до вирішення.
16-річний Ендрік у 2022 році провів 7 матчів за Палмейрас у чемпіонаті Бразилії. В його активі 3 голи і 1 результативний пас.
Раніше Палмейрас відхилив пропозицію ПСЖ щодо двох талантів.